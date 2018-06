Twee mannen opgepakt voor voorbereiden terrorisme

De politie heeft zondagavond in Rotterdam twee mannen van 22 en 27 opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie. De aanhoudingen volgen op informatie die de AIVD heeft gedeeld met het Openbaar Ministerie.

De woning van de twee mannen is ook doorzocht. Er is beslag gelegd op telefoons, usb-sticks en andere gegevensdragers. Er zijn geen explosieven gevonden in de woning. In de buurt van het huis werd door de politie bovendien nog een andere man opgepakt, meldt het OM. Hij bleek illegaal in Nederland te verblijven en is overdragen aan de vreemdelingendienst. Wat zijn relatie is met de twee mannen, is niet duidelijk.

De verdachten zitten in alle beperkingen: ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.