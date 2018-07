Nog geen spoor van vermiste Koen (17) in Italië

Rond het Gardameer in Italië wordt ook vandaag gezocht naar de vermiste Koen van Keulen (17) uit Soest. De jongen verdween in de nacht van donderdag op vrijdag na een avondje uit. Zijn broer en vrienden stapten een bushalte eerder uit dan Koen zelf. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Naar Koen wordt dag en nacht gezocht. Zo'n 150 mensen, zowel vrijwilligers als mensen van de hulpdiensten, zijn overdag op zoek naar hem. 's Nachts gaat het om een kleiner groepje mensen. Op een parkeerplaats van een van de campings langs het Gardameer hebben zij hun uitvalsbasis. "Ze gaan op iedere aanwijzing af of er een spoor van Koen gevonden kan worden", zegt correspondent Mustafa Marghadi.

Geen spoor

Van Koen is nog geen spoor gevonden. Zijn pinpas is niet gebruikt en zijn telefoon staat uit. De aanwijzingen die er zijn, hebben nog tot niets geleid. Zo kwam er gisteravond een politieauto het terrein op met daarin een doos, met daarin een schoen. "Ik hoorde de familie zeggen dat die schoen te klein was om van Koen te zijn", zegt Marghadi. "Het was een heel pijnlijke manifestatie van hoop en vrees: steeds een kleine aanwijzing, en dan toch weer niks."