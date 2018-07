Italiaanse politie houdt alle opties open bij zoektocht Koen

Bij de zoektocht naar de vermiste Koen van Keulen in Italië is nog geen spoor van de 17-jarige jongen gevonden. De Italiaanse politie sluit geen enkel scenario uit en zoekt in de buurt van het Gardameer waar de jongen uit Soest in de nacht van donderdag op vrijdag voor het laatst is gezien.

De politie zoekt in een straal van 3 kilometer rond de bushalte waar Koen 's nachts zou zijn uitgestapt. Koens broer en vrienden stapten uit bij de camping waar ze verbleven maar Koen zou pas bij een volgende bushalte zijn uitgestapt. Ze kwamen kort na 02.00 uur terug van een festival.