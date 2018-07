Jongen (17) uit Soest vermist in Italië

Aan het Gardameer in Italië is in de nacht van donderdag op vrijdag de 17-jarige Koen van Keulen uit Soest vermist geraakt. Hij was met een groepje vrienden gaan stappen, maar is na een busreis niet meer gezien. De Italiaanse politie is een zoekactie gestart.

Koen ging 's nachts om 02.00 uur in een speciale shuttlebus terug naar de camping waar hij met zijn ouders was. Die busreis maakte hij met een paar vrienden, na een avondje stappen in de plaats Lazise.

De jongens stapten bij de halte bij Pacengo Eurocamping uit, waar ze moesten zijn, maar Koen niet. Hij was in gesprek met mensen achter in de bus en stapte een halte later uit. Dat was een paar kilometer verderop. Hij droeg toen een blauw shirt, een blauwe korte broek en blauwe schoenen.

Gedronken had hij niet of nauwelijks: hij had amper contant geld bij zich en heeft die avond voor zes euro gepind.

Telefoon uit

"Wat er daarna is gebeurd weten we niet", vertelt zijn moeder aan de NOS. "We hebben nog geen aanknopingspunt. Zijn telefoon was al voor de rit met de bus uit, zijn pinpas is niet gebruikt." De vrienden zijn een half uur later gaan zoeken. Na een zoektocht van een uur werd de politie ingeschakeld, maar die wilde nog niets ondernemen.

Inmiddels is de politie wel begonnen met zoeken. De politie is de hele dag al met de familie op pad om het gebied uit te kammen. Daarbij is volgens de moeder onder meer een drone ingezet om de sloten langs de weg te scannen. "En ook wij zoeken constant, in weilanden, sloten en bossen."

De familie is bezorgd over hun zoon. "We slapen niet, we eten niet, we drinken alleen maar een beetje water", vertelt de moeder. "We zijn alleen maar aan het zoeken en aan het rijden. Het is hier allemaal zo groot." De familie had het plan om maar kort bij het Gardameer te blijven en daarna door te rijden naar Kroatië. "Hij wilde daar dolgraag heen."