Lowbudgetfilm over kankermedicijnen raakt gevoelige snaar in China

De Chinese fantasyfilm Asura, met een budget van 100 miljoen euro, werd deze week al na twee dagen uit de bioscopen gehaald vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Ondertussen is de slechts 300.000 euro kostende productie Dying to Survive nu al een van de best bezochte films van het jaar in China.

De net afgestudeerde studente Zhan 'er Sun komt net de zaal uitlopen. Ze wil, in tegenstelling tot haar giechelende vriendin, wel vertellen waarom ze het zo'n mooie film vond. Net als een van de hoofdpersonen had iemand in haar familie ook kanker gekregen, vertelt Zhan terwijl ze haar hippe bril wat verder op haar neus duwt. De dure medicijnen waren een probleem.

De filmhit is losjes gebaseerd op het levensverhaal van Lu Yong. Hij importeerde medicijnen voor leukemiepatiënten vanuit het buitenland naar China, waar hij ze voor een fractie van de prijs verkocht.

Met komediester Xu Zheng in de hoofdrol valt er genoeg te lachen. Maar in het donker van de bioscoopzaal in Beijing, houdt lang niet iedereen het droog. Tijdens de aftiteling blijft het stil. Met dikke ogen lopen bezoekers de zaal uit.

Voor wie een indruk wil krijgen van de film: dit is de trailer (in het Chinees):