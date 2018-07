Duurste Chinese bioscoopfilm ooit na drie dagen geflopt

Het had China's eigen Lord of the Rings moeten worden, een fabelverhaal met een fabelachtige recette. Maar na het openingsweekeinde is Asura roemloos uit de bioscopen verdwenen.

De film was met een budget van zo'n 100 miljoen euro de duurste Chinese productie ooit. De opbrengst na drie dagen: net iets meer dan 6 miljoen euro.

Asura vertelt het Tibetaans-boeddhistisch getinte verhaal van een herder die een mythisch rijk moet beschermen tegen aanvallen van monsters. Aan steracteurs, stunts en special effects geen gebrek.

Opnieuw monteren

Chinese staatsmedia waren vol lof over de productie. Maar de kritieken, ook op internet, waren bar en boos. De invloedrijke beoordelingswebsite Douban sabelde Asura neer met een magere 3,1.

Of er ooit nog een deel 2 en 3 komen, zoals de bedoeling was, is ongewis. De producenten van Alibaba Pictures zouden plannen hebben om Asura opnieuw te monteren en opnieuw uit te brengen. Anders is het fantasy-epos inderdaad de grootste flop uit de Chinese filmgeschiedenis.