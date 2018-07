Bulgaars parlement verbiedt terugname migranten

Het Bulgaarse parlement heeft de regering verboden afspraken te maken met andere EU-lidstaten over het terugnemen van migranten. In een motie, die door regeringspartijen en de oppositie is ondertekend, wordt het de regering uitdrukkelijk verboden een dergelijke overeenkomst te ondertekenen. Geen enkel parlementslid stemde tegen.

De uitspraak van het parlement heeft betrekking op de zogenoemde Dublin-afspraak van de Europese Unie. Die houdt in dat een asielaanvraag moet worden afgehandeld in het land waar de migrant Europa is binnengekomen.

Om het aantal vluchtelingen evenwichtig over Europa te verspreiden, eist Brussel de medewerking van alle lidstaten. Griekenland en Italiƫ, waar veel migranten in eerste instantie binnenkomen, dringen op dat gebied op Europese solidariteit aan.

Duitsland, dat uitzonderlijk veel migranten heeft opgenomen, vraagt ook om die solidariteit en wil afspraken met andere lidstaten over het terugnemen van migranten. Met zo'n regeling werd onlangs de dreiging afgewend van een kabinetscrisis in Duitsland.

Midden-Europa

Hongarije, Tsjechiƫ en Polen hebben direct al laten weten dat ze niet zullen meewerken aan het opnemen van migranten.

Toen de Europese vluchtelingencrisis drie jaar geleden op een hoogtepunt was, nam Duitsland zeker 800.000 migranten op. Bulgarije was toen een doorgangsland voor migranten die via Turkije naar Europa kwamen. Nadat de EU met Turkije afspraken had gemaakt over het tegenhouden van migranten, droogde de vluchtelingenstroom naar West-Europa op.

De Bulgaarse premier Borisov zegt dat zich nu geen migranten meer melden bij de Bulgaarse grens. De opvangkampen in Bulgarije, het armste land van de Europese Unie, zijn nog maar voor een tiende gevuld.