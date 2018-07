Trump dreigt met importtarieven op álle producten uit China

President Trump zegt dat hij bereid is om extra tarieven te heffen op álle goederen uit China. "Ik ben bereid om naar de 500 te gaan", zei Trump in een interview met de zender CNBC. Daarmee verwijst hij naar de 505,5 miljard dollar aan producten die de VS vorig jaar uit China importeerde.

"Ik doe dit niet uit politiek gewin, maar omdat het beste is voor ons land", zei Trump tegen de zender CNBC. "China heeft heel lang van ons geprofiteerd."

Eerder deze maand belastte de VS voor 34 miljard dollar aan Chinese producten. De Chinezen reageerden door voor hetzelfde bedrag importtarieven in te stellen op Amerikaanse producten.