Als die hoosbuien komen, blijft het dan droog in je huis?

Bluelabel, dat is ontwikkeld door Achmea, Royal Haskoning en Nelen & Schuurmans, heeft voor het stedelijk gebied in alle gemeenten in Nederland berekend wat de impact is van een extreme bui: er valt dan 93 mm regen in 70 minuten. Door zo'n bui kunnen op verschillende plekken (diepe) waterplassen ontstaan.

De impact van zo'n heftige bui is vertaald naar de gevolgen voor elk afzonderlijk pand. Dat gebeurt in de vorm van een label, vergelijkbaar met het energielabel van een woning. Een A-label betekent een bijzonder kleine kans op wateroverlast, terwijl bij een E-label de kans op wateroverlast erg groot is. In totaal zijn bijna acht miljoen woningen en gebouwen gelabeld. Ook wegen zijn in beeld gebracht, zodat te zien is of ze nog begaanbaar zijn tijdens een flinke hoosbui.