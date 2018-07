Zoektocht naar telers medicinale wiet loopt vertraging op

Een aanbesteding om medicinale wiet te mogen kweken in Nederland is ingetrokken. Daartoe besloot het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) vorige week nadat geïnteresseerde bedrijven vraagtekens hadden gezet bij de openbare gunning.

Sinds 2005 is Bedrocan International in het Groningse Veendam het enige bedrijf in ons land dat medicinale wiet mag kweken. Maar dat contract loopt ten einde. Begin dit jaar schreef het BMC een Europese aanbesteding uit, die nu dus weer is ingetrokken.

"Op basis van vragen die zijn gesteld over de proportionaliteit van de aanbesteding, is het BMC tot de conclusie gekomen dat de huidige aanbesteding niet kan worden voortgezet", valt te lezen op de website van het bureau.

Oneerlijk

Wat precies met proportionaliteit wordt bedoeld, is onduidelijk. De Telegraaf schrijft vrijdag dat geïnteresseerde bedrijven vinden dat de aanbesteding zo is opgesteld dat er maar één winnaar uit de bus kan komen, namelijk contracthouder Bedrocan. Daarmee zou het aanbestedingsrecht worden geschonden.

Volgens de krant hebben vooral Canadese bedrijven interesse in de Nederlandse licentie. In Canada is de verkoop van wiet voor recreatief gebruik vanaf juli namelijk toegestaan. Daardoor zullen Canadese wietproducenten flink groeien, is de verwachting. Eigenaar Tjalling Erkelens van Bedrocan noemde de verwachtingen rond deze bedrijven eerder dit jaar nog "opgeblazen" in NOS Radio 1 Journaal.

Het BMC zet "over enkele maanden" een nieuwe aanbesteding uit waarop bedrijven kunnen intekenen.