Nederland koploper bij aanpak uitbuiting, maar ook hier 30.000 'slaven'

In Nederland leven naar schatting 30.000 mensen in moderne slavernij. Dat is meer dan werd gedacht, stelt mensenrechtenorganisatie Walk Free Foundation in de jaarlijkse Global Slavery Index. Tegelijkertijd doet de Nederlandse regering er het meeste aan van alle landen om vormen van uitbuiting tegen te gaan.

Volgens de organisatie treft moderne slavernij mensen overal ter wereld. Onder deze term worden zaken geschaard als gedwongen arbeid, mensensmokkel, lijfeigenschap, kinderarbeid en gedwongen huwelijken. Nederland is een van de landen waar moderne slavernij relatief het minste voorkomt.

Meeste moderne slavernij

Voor het onderzoek zijn tienduizenden mensen ondervraagd. In India leven de meeste mensen in moderne slavernij, terwijl in Noord-Korea relatief de meeste moderne slaven wonen.

Een op de tien Noord-Koreanen is hier slachtoffer van, stelt de Walk Free Foundation. In het land verrichten bijvoorbeeld veel mensen onbetaalde arbeid in kolenmijnen. "In Noord-Korea is het zo dat als je ouders in de mijnen werken, jij dat ook gaat doen", zegt een respondent.

Betere controle

Verder komt moderne slavernij relatief veel voor in landen als Eritrea, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Afghanistan, Zuid-Sudan, Pakistan en Iran.

Welvarende landen zouden volgens de Walk Free Foundation meer kunnen doen tegen moderne slavernij. Zo kunnen overheden in deze landen bedrijven beter controleren, ervoor zorgen dat publieke gelden goed terechtkomen en goede regels opstellen voor arbeidsmigranten.