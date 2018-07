Waarom synchroniseert Barry Atsma zichzelf na?

Het is de eerste keer dat de NPO een serie voor volwassenen nasynchroniseert. Bij kinderprogramma's en reclames gebeurt het vaker. Als het experiment slaagt, gaat de NPO het vaker doen. Het idee is dat er andere kijkers mee worden bereikt. "We horen dat het voor sommige mensen lastig is buitenlandse series te volgen omdat je moet kijken en lezen tegelijk", laat de NPO weten.

Dat argument wordt in het buitenland vaker gebruikt, vertelt Kuipers. "Vooral in landen waar leesvaardigheid een probleem is. En hoewel hier meer laaggeletterden zijn dan we ons realiseren, is het niet problematisch. Bij ons is vrijwel iedereen eraan gewend om tv te kijken met ondertiteling."

Dat denkt tv-recensent Ron Vergouwen van NPO Radio 1 ook. "Iedereen hier is opgegroeid met ondertitels. Het zit in onze genen. Maar misschien hebben jongeren niet zoveel met de Duitse taal. Dus in die zin is het wellicht een goed experiment."

'Helicops einsatz über Berlin'

Of dat ergens op uitloopt is nog maar de vraag. Vergouwen herinnert zich een ander experiment in hetzelfde genre. "Veronica heeft het jaren geleden ook geprobeerd met de serie Helicops einsatz über Berlin. Dat mislukte toen heel erg, volgens mij bleef het slechts bij een aflevering."

Maar dat kan ook aan de serie hebben gelegen, denkt de recensent. "Wat dat betreft heeft AVROTROS deze serie slim gekozen. Een Nederlandse acteur die zijn Duitse teksten in het Nederlands nasynchroniseert. Dat is een mooie stunt natuurlijk."

In Bad Banks speelt Barry Atsma namelijk de hoofdrol. "In de studio heb ik elke scène, elke zin, opnieuw gespeeld en beleefd, maar dan in mijn eigen moedertaal", zegt de acteur over het nasynchroniseren.

Bekijk hieronder hoe Atsma zichzelf nasynchroniseert: