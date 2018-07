Duitsland: Facebook heeft zich te houden aan verbod op Holocaustontkenning

Facebook moet zich houden aan de Duitse wetten die Holocaustontkenning verbieden. Dat zegt het Duitse ministerie van Justitie in reactie op het standpunt van Facebook-topman Mark Zuckerberg dat berichten waarin de Holocaust wordt ontkend niet per se verwijderd hoeven te worden.

Gisteren zei Zuckerberg in een interview met technologiewebsite Recode dat hij het als Jood kwetsend vindt als de Holocaust wordt ontkend, maar dat hij niet vindt dat Facebook daarom meningen moet weren.

"Er moet geen ruimte zijn voor antisemitisme", zei de Duitse minister van Justitie, Katarina Barley over Zuckerbergs standpunt. "Dat gaat ook over verbale en fysieke aanvallen op Joden en over Holocaustontkenning. Dat laatste is strafbaar en zal tot vervolging leiden."

"Niemand zou Holocaustontkenners moeten verdedigen", stelt ook minister Maas van Buitenlandse Zaken. Maas was in het vorige kabinet als minister van Justitie verantwoordelijk voor de strikte Duitse regelgeving over het verwijderen van berichten op sociale media.

Minder zichtbaar maken

In plaats van verwijderen, wil Zuckerberg Holocaustontkenners minder zichtbaar maken op Facebook en wil hij voorkomen dat ze viral gaan (snel en vaak gedeeld en bekeken worden, red.). Tegelijkertijd wil hij dat mensen zich kunnen uiten op Facebook, ook als ze "ernaast zitten". Volgens Zuckerberg is het moeilijk te herleiden of gebruikers moedwillig onjuiste informatie over de Holocaust verspreiden.

Sociale netwerken moeten in Duitsland binnen 24 uur berichten met een verboden inhoud verwijderen. Doen ze dat niet, riskeren ze boetes tot 50 miljoen euro. Overigens zegt het Duitse ministerie van Justitie dat er geen signalen zijn dat Facebook de regels schendt.