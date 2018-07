Syriëganger Lieke S. hoeft niet terug de cel in

Volgens de rechter heeft de Eindhovense Lieke S. geprobeerd om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie IS in Syrië. Daarvoor legt de rechtbank haar een celstraf op van een half jaar, maar die is voorwaardelijk. Daarom hoeft S. niet opnieuw naar de gevangenis, waar ze eerder al acht maanden in voorarrest zat.

De uitspraak van de rechter is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. S. zei direct na de uitspraak dat ze onschuldig is en dat ze in hoger beroep gaat.

Spirituele reis

De 35-jarige Lieke S., die zichzelf tegenwoordig Hayat noemt, bekeerde zich in de zomer van 2016 tot de islam. In september van dat jaar vertrok ze op een naar eigen zeggen "spirituele reis" naar Syrië, maar ze werd tegengehouden bij de Turks-Syrische grens. Op haar terugreis naar Nederland werd ze opgepakt bij de grens met Bulgarije.

Keuze voor IS

In een schrift dat ze thuis in Nederland had achtergelaten en in brieven aan haar familie gaf S. aan dat ze zich had verdiept in de islam en dat ze begreep waarom er in bijvoorbeeld Parijs en Brussel aanslagen zijn gepleegd. Ook sprak ze in de brieven aan haar ouders en zus over "mijn keuze voor mijn werk voor IS".

Terug in Nederland ontkende S. steeds dat ze zich wilde aansluiten bij de terreurorganisatie. Ze zou nu niet meer in dezelfde bewoordingen over IS schrijven, zei ze. De rechtbank oordeelde vandaag dat S. daarin "oprecht" overkomt.

Wel heeft de rechter nog "enige zorg dat de vrouw een mogelijke terugval krijgt in radicaal denken", ook al schatte de reclassering de kans op herhaling laag in. Daarom legt de rechtbank S. gedurende drie jaar een contactverbod op met Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, en andere mensen op de terrorismelijst. B. leerde ze kennen op de terrorisme-afdeling van de extra beveiligde inrichting in Vught.

Rotterdamse Syriëgangers

Er was vandaag ook een andere zaak tegen Syriëgangers. Het Openbaar Ministerie eiste celstraffen van zes en acht jaar tegen drie Rotterdammers die in 2015 naar Syrië zouden zijn gegaan. Volgens het OM hebben de drie zich daar aangesloten bij de terroristische groepering Jabath al-Nusra, die gelieerd is aan al-Qaida.

Twee van de drie Rotterdamse Syriëgangers werden begin dit jaar op Schiphol opgepakt, toen ze terugkeerden uit het strijdgebied. De derde man werd vorig jaar in Spanje opgepakt.

Bij de rechtbank wilden de drie Rotterdammers vandaag niets zeggen over hun verblijf in Syrië., ook niet over de verwondingen die een van hen aan zijn been had opgelopen.