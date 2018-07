Veel minder tekenbeten door aanhoudende droogte

Het aantal meldingen op tekenradar.nl was de afgelopen drie weken bijna twee derde lager dan de afgelopen jaren in dezelfde periode. "Voor ons kwam dat onverwacht", zegt Van den Wijngaard. "Doordat er in juni juist veel meldingen waren van tekenbeten, verwachtten we een pittig tekenseizoen. Maar toen zagen we het aantal meldingen ineens afnemen. Dat moment viel samen met het begin van de droogte in Nederland."

Voorjaar

Van den Wijngaard benadrukt dat mensen zich goed moeten blijven controleren op tekenbeten na een bezoek aan het bos, het park of de duinen. Hoewel de teken nu minder actief zijn, worden wekelijks nog duizenden mensen gebeten. "Het aantal tekenbeten is nu ongeveer zo hoog als in een gemiddeld voorjaar."

Ieder jaar krijgen ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme, die door teken kan worden overgedragen. Hoe sneller een teek wordt verwijderd, des te kleiner is de kans op besmetting.

Onderzoek

Het RIVM doet onderzoek naar Lyme en andere ziektes die je door een teek kunt oplopen. "Mensen die een rode ring of vlek hebben rond een tekenbeet of koorts krijgen nadat ze zijn gebeten, kunnen zich melden via tekenradar.nl", zegt Van den Wijngaard. "We volgen hun gezondheid dan een jaar lang, zodat we kunnen onderzoeken hoe hun klachten zich ontwikkelen en wat precies de oorzaken zijn."