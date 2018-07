Noodtoestand in Turkije na twee jaar beëindigd, zoals Erdogan beloofde

De noodtoestand in Turkije is na twee jaar opgeheven. De Turkse overheid heeft besloten om de maatregelen niet meer te verlengen. In de nacht van woensdag op donderdag is er een einde gekomen aan de noodtoestand.

De noodtoestand werd ingesteld na de couppoging van juli 2016 en werd elke drie maanden verlengd. President Recep Tayyip Erdogan beloofde in juni al dat hij de noodtoestand zou opheffen als hij opnieuw tot president werd verkozen.

De afgelopen twee jaar werden tienduizenden mensen gearresteerd of ontslagen. Volgens de Verenigde Naties is ook de vrije pers slachtoffer geworden van de noodtoestand en zijn journalisten en activisten opgepakt. De president en de regering konden de afgelopen twee jaar zonder instemming van het parlement nieuwe wetten aannemen en rechten en vrijheden van de Turken inperken.

Volgens tegenstanders van Erdogan zal het opheffen van de noodtoestand niet veel veranderen. Door een recente wijziging in de grondwet zou de president meer macht hebben gekregen.