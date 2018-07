Migratie op de grens tussen Eritrea en Ethiopië: 'Dood of de vrijheid'

Een groep jongeren ligt op matrassen op de vloer. De afgelopen nacht zijn ze vanuit Eritrea naar Ethiopië gelopen op plastic schoenen. Het zijn vooral jonge mannen; 18,19 en zelfs 14 jaar. Aan de Ethiopische kant zijn ze bij de grens door soldaten opgepikt en naar een klein verzamelpunt voor migranten gebracht.

Iedere maand komen er zo'n 2200 migranten uit Eritrea aan in Ethiopië. De grote buur heeft een opendeurbeleid: migranten zijn welkom. Velen komen uiteindelijk in Europa terecht. Na Syriërs zijn Eritreeërs de grootste groep migranten in Nederland. Enkele duizenden vluchten niet eerst naar Ethiopië, maar beginnen hun reis in Sudan.

Eindeloze dienstplicht

Bij het verzamelpunt vinden we de 21-jarige Sirak. Hij is een soldaat en was gelegerd aan de grens. "Midden in de nacht werd ik wakker. Ik zag dat alle soldaten sliepen met hun geweren in hun armen geklemd. Dat was een goed moment om te ontsnappen."

De dienstplicht in Eritrea is gedwongen en eindeloos. Het is de voornaamste reden die de jonge migranten noemen om te vertrekken. Velen doen dat vlak voordat ze worden opgeroepen. Daarom zie je ook veel minderjarigen alleen vertrekken.

Bekijk hier de reportage die Elles daarover maakte voor de NOS: