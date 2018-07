'Niet die megaboete, maar wat Google moet veranderen doet pijn'

Behalve dat de zaak draait om een bekende partij, Google, valt de hoogte van de boete in de zaak op: 4,34 miljard euro. Die boete is gebaseerd op inkomsten die Google haalt uit advertenties bij zoekresultaten op Android-telefoons. "Die boete is disproportioneel", meent emeritus hoogleraar Europees Recht Tom Ottervanger van de Universiteit Leiden. Hij twijfelt bijvoorbeeld of de overtreding ernstig genoeg is. "We bevinden ons op onontgonnen terrein. Er zijn weinig andere zaken waarmee we dit kunnen vergelijken."

Gerbrandy denkt daar anders over: "Dit valt binnen de bandbreedte van wat mag." Tegelijkertijd merkt ze op dat dit wel een grote impact kan hebben. "Op lange termijn kunnen dit soort boetes (er lopen drie zaken tegen Google, in twee gevallen is er een miljardenboete uitgedeeld, red.) wel leiden tot minder innovatiekracht."

Ottervanger wijst er daarnaast op dat de boete voor het bedrijf weliswaar hoog is, maar toch niet het grootste pijnpunt is. "De boete is niet het echte probleem voor Google. Dat is hetgeen dat het bedrijf moet gaan veranderen." En daar zal het de komende jaren volop de strijd over aangaan met de Europese Commissie.