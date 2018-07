Ministerie VS wil van spionage verdachte Russin vasthouden tijdens zaak

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een federale rechtbank gevraagd de van spionage verdachte Russische Maria Butina vast te houden gedurende haar rechtszaak. Volgens het ministerie is het risico groot dat ze anders het land verlaat en de Russische overheid vraagt haar daarbij te helpen.

Maandag maakte het ministerie enkele uren na de veelbesproken persconferentie van Poetin en Trump in Helsinki bekend dat Butina wordt aangeklaagd voor spionage. Ze werd een dag eerder in de Verenigde Staten gearresteerd.

Contact met Russische inlichtingendiensten

Het ministerie verdenkt de Russische ervan dat ze contact had met Russische inlichtingendiensten en in het bezit was van de contactgegevens van medewerkers van de Russische geheime dienst. Ze zou van plan zijn geweest geld uit de VS te sluizen.

Ze zou tevens hebben geprobeerd te infiltreren in een wapenrechtenorganisatie en Amerikaans Ruslandbeleid willen beïnvloeden. De organisatie werd niet genoemd, maar Butina was in het verleden vaak aanwezig bij bijeenkomsten van de NRA.

Daarnaast is een handgeschreven brief in haar appartement aangetroffen waarin stond hoe ze op een werkaanbod van de Russische inlichtingendienst moet reageren. Ook zou ze met Russische oligarchen afspraken hebben gemaakt over haar budget voor haar reis naar Amerika.

Volgens de FBI had de 29-jarige Butina een relatie en woonde ze samen met een 56 jaar oude Amerikaans staatsburger om haar werk te kunnen uitvoeren. Ook dineerde ze met een Russische diplomaat die ervan wordt verdacht voor de inlichtingendienst te werken.

Volgens Rusland is de arrestatie van Butina ongegrond en politiek gemotiveerd. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Butina is aangehouden om de positieve sfeer na de top tussen Rusland en de VS te verpesten. De Russische ambassade heeft een verzoek ingediend om met Butina te spreken.

Los van onderzoek Mueller

De zaak staat los van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In die zaak werden vorige week twaalf Russen aangeklaagd.

Butina verschijnt vandaag voor de Amerikaanse rechtbank. Haar advocaat zegt dat ze de afgelopen maanden heeft meegewerkt met de Amerikaanse overheid.