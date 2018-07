Video vanuit neerstortend Aviodrome-vliegtuig, 'iedereen d'r uit!'

Op YouTube is een video gepubliceerd waarop de fatale vliegtuigcrash in Zuid-Afrika te zien is vanuit het toestel. Wie de beelden heeft gemaakt, is niet bekend. Een woordvoerder van Aviodrome, de eigenaar van de neergestorte Convair 340, bevestigt aan de NOS dat de beelden echt zijn.

"Dit gaat fout", zegt iemand in het filmpje, terwijl het vliegtuig steeds meer hoogte verliest. "Dit gaat heel erg fout." Even later komt er een grote steekvlam uit de rokende linkermotor. Zodra het toestel de grond raakt, gaat het beeld op zwart.

Bij de crash vorige week kwamen kwamen twee mensen om het leven.