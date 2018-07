Topman Texas Instruments na 1,5 maand al weg

De nieuwe topman van de Amerikaanse elektronicafabrikant Texas Instruments is na anderhalve maand alweer vertrokken. Brian Crutcher heeft zijn ontslag ingediend, omdat hij zich niet aan de interne gedragsregels heeft gehouden.

Wat Crutcher precies verkeerd heeft gedaan, is niet bekendgemaakt. In een verklaring staat alleen dat het gaat om onethisch persoonlijk gedrag.

Crutcher wordt opgevolgd door zijn voorganger, Rich Templeton, die zijn oude baan bij de rekenmachinefabrikant terugkrijgt. Templeton deed eind mei een stapje terug, nadat hij het bedrijf 14 jaar had geleid.

Intel

Crutcher is de tweede topman van een elektronicabedrijf in korte tijd die opstapt vanwege ongepast gedrag. Vorige maand moest Brian Krzanich van Intel het veld ruimen nadat bekend was geworden dat hij een relatie had met een medewerker. Dat is in strijd met de interne richtlijnen van de chipfabrikant.