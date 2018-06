Topman Intel weg na relatie met medewerker

De topman van de Amerikaanse chipgigant Intel stapt op omdat hij in het verleden een relatie met een medewerker had. Volgens Intel is dat in strijd met de interne richtlijnen, ook al was de relatie met wederzijdse instemming. Wie de partner van de topman was, is onbekend.

De relatie tussen bestuursvoorzitter Brian Krzanich en een personeelslid kwam aan het licht na een intern onderzoek binnen het bedrijf. Het beleid van Intel schrijft voor dat managers geen relaties mogen hebben met medewerkers. Krzanich werkte sinds 1982 voor Intel en stond ruim vijf jaar aan de leiding.

Het bedrijf is inmiddels op zoek gegaan naar een nieuwe hoogste baas. Tot die tijd neemt financieel directeur Robert Swan de leiding van het bedrijf over. Hij zit sinds oktober 2016 in de top van het bedrijf.