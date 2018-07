Brits parlement tegen aansluiting bij douane-unie na brexit

De Britse regering heeft een belangrijke stemming in het Lagerhuis over de strategie voor na de brexit met de hakken over de sloot gewonnen.

Dissidente parlementsleden van premier Mays Conservatieve Partij wilden afdwingen dat Groot-Brittannië zich na het vertrek uit de Europese Unie aansluit bij een douane-unie, als er geen vrijhandelsverdrag komt met de EU.

De regering van May is daarop tegen. Volgens het kabinet leidt zo'n douane-unie ertoe dat er geen nieuwe verdragen meer kunnen worden gesloten met Brussel.

Een nipte meerderheid van 307 parlementariërs steunde de regering, tegenover 301 stemmen tegen. Onder de tegenstemmers waren twaalf leden van de Conservatieve Partij van premier May, die pro-EU zijn. Vier parlementsleden van oppositiepartij Labour steunden de regering juist.

Medicijnagentschap

Een andere motie van de dissidente Conservatieven, om Groot-Brittannië binnen het EU-agentschap voor medicijnen te houden, haalde het wel. Het kabinet wilde de regulering van medicijnen na de brexit in eigen hand houden.

Het Europese Medicijn Agentschap (EMA), dat vanwege de brexit verhuist van Londen naar Amsterdam, houdt toezicht op de geneesmiddelenmarkt en keurt nieuwe medicijnen goed voor ze in de verkoop gaan.

Sommige politici in Groot-Brittannië vrezen dat Britse patiënten langer op nieuwe medicijnen moeten wachten, als Londen ook de banden met de EMA verbreekt na de brexit.