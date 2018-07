Heeft tbs nog wel zin na ruim twintig jaar in de cel?

Een reden waarom er geen levenslang is opgelegd is de angst dat P. dan op termijn zonder adequate behandeling kan vrijkomen, denkt tbs-advocaat Lieftink. Bij levenslang is er na 25 jaar een toetsingsmoment waar wordt bekeken of iemand kan re-integreren. "Maar dat betekent niet dat dat ook echt gebeurt. Ook een verplichte behandeling kan onderdeel van resocialisatie zijn."

Tbs wordt in deze zaak als een soort betere versie van levenslang gepresenteerd, vindt Lieftink. "Maar tbs is gericht op terugkeer in de maatschappij, terwijl levenslang in principe gewoon levenslang is. En nu probeert de rechtbank P. met tbs juist zolang mogelijk uit de samenleving te houden, uit angst voor dat toetsingsmoment. Dat deugt niet."

Toch denkt Lieftink dat we in de toekomst vaker dit soort vonnissen gaan zien. "Ik zie dat rechters en OM steeds vaker hogere gevangenisstraffen combineren met tbs, in plaats van levenslang opleggen uit angst voor dat toetsingsmoment."

Op ons bordje

Ook ziet hij in zijn praktijk dat rechters na de dood van Anne Faber vaker tbs opleggen. Dat komt onder meer door de eerdere veroordeling van Michael P. waarin hij voor twee verkrachtingen geen tbs kreeg opgelegd. Hij weigerde toen mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

Dat leidde tot verontwaardiging, ook bij de vader van Anne Faber die vond dat de rechter in die zaak moest opstappen. Lieftink: "Dat heeft er bij de rechterlijke macht enorm ingehakt. Mogelijk dat rechters nu eerder denken: als het kan dan leggen we maar tbs op, anders krijgen we het later op ons bordje."