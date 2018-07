Vrouw gaat Boekenweekgedicht schrijven na forse kritiek op CPNB

Het CPNB werd overvallen door de kritiek, zegt adjunct-directeur Esther Scholten. "We zijn al een tijd bezig met gendergelijkheid in de keuze van het geschenk en het essay. We nemen ons voor dat ongeveer net zo veel mannelijke als vrouwelijke auteurs het geschenk en essay schrijven. Over vijf jaar gaan we kijken of het goed loopt."

De organisatie wil ook een goede verdeling tussen jonge en oude auteurs, en schrijvers met verschillende culturele achtergronden. "Het had eerder moeten gebeuren, maar gedane zaken nemen geen keer."

Moeders en moederschap

Het CPNB staat nog achter het thema en de gekozen auteurs: Jan Siebelink voor het geschenk en Murat Isik voor het essay. "En nu dus op zoek naar een vrouwelijke auteur voor het gedicht."

De briefondertekenaars van vorige maand opperden om naast het essay en het geschenk ook te komen met een bundel waarin mannen en vrouwen aan het woord komen over moeders en moederschap. Ook vinden zij dat er twee extra essays moeten komen over het gedicht Moeder van Vasalis, één door een man en één door een vrouw.