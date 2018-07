Na de top echoot één vraag na: 'Mr. Trump, gelooft u president Poetin?'

Trump ontweek. "In plaats daarvan begon president Trump te praten over allerlei zorgen die er zijn bij het onderzoek, bijvoorbeeld dat er theorieën zijn over verdwenen servers. Hij zei dat in Rusland zulke servers nooit zouden verdwijnen. Een heel aparte theorie", zegt Zwart.

"Trump ging ook nog in op een aanbod van president Poetin. Die bood Russische onderzoekers aan om te helpen bij het Rusland-onderzoek", zegt Zwart.

2. Oekraïne en de Krim

Dat er over Oekraïne is gesproken, staat vast. Ongetwijfeld zal het daarbij zijn gegaan over de Russische annexatie van de Krim. Bij de persconferentie zei Poetin dat de meningen over de status van het schiereiland verschillen. "Hij blijft volhouden dat het illegaal was voor Rusland om de Krim te annexeren", zei Poetin doelend op Trump.

"De beide presidenten staan hier anders in, dat wisten we al van te voren", zegt Rusland-correspondent David Jan Godfroid. "Vooruitgang zal niet snel worden bereikt, want Poetin geeft de Krim toch nooit terug aan Oekraïne, wat Trump er ook van vindt."

3. De oorlog in Syrië

Trump en Poetin spraken ook over de oorlog in Syrië en ze kwamen zowaar met een aankondiging: er gaat op militair gebied meer worden gecommuniceerd.

Zwart: "Rusland en de VS spelen allebei een heel belangrijke rol in Syrië en soms staan ze recht tegenover elkaar. Beide partijen hebben nu afgesproken dat de militaire communicatielijnen weer opengezet moeten worden, want alleen met samenwerking kan de oorlog in Syrië opgelost worden."

Al te veel moeten we er echt niet van verwachten, zegt Godfroid. "Voor Poetin is de Russische aanwezigheid in Syrië heel belangrijk. Hij heeft daarmee voet aan de grond in het Midden-Oosten. Veel is er vandaag niet bereikt om de oorlog te doen eindigen. Behalve dat ze militair contact gaan houden, is daar verder geen beweging."

4. Ontwapening

Ook aan bod kwam het thema ontwapening, met name de vermindering van het kernwapenarsenaal. Vooral Poetin sprak daarover in de persconferentie na afloop. Die zei onder meer dat er is gesproken over het wapenvrij houden van de ruimte.

"Poetin praat voortdurend over wapenbeheersing", zegt Godfroid. "Hij is heel bang voor het Amerikaanse raketschild in de ruimte en kondigt vaak dure militaire techniek aan om zo'n schild onschadelijk te maken. Dat kost enorm veel geld wat Rusland niet heeft". Volgens Godfroid heeft wapenbeheersing dus ook zeker te maken met de financiële situatie van Rusland.

Aan de Amerikaanse zijde kwam er weinig naar buiten over dit onderwerp. "Opvallend genoeg was het president Trump die er helemaal niets over zei, dus of er nu een soort overleggroep komt, bleef onduidelijk", zegt Zwart.

5. Sancties en gas

Poetin en Trump hebben mogelijk ook gesproken over de Amerikaanse sancties tegen Rusland, maar of en hoe dat is verlopen, is niet bekend.

Over gasleveringen ging het wel geruime tijd op de persconferentie. Maar er is uiteindelijk weinig veranderd zegt Godfroid. "De VS wil zijn schaliegas kwijt in Europa en Rusland wil ook zijn gas blijven verkopen via de Nord Stream 2-pijpleiding en via Oekraïne."