Russische trollen op Twitter: een constant kat-en-muisspel

Het onderzoek van NRC beslaat 3814 profielen. Die heeft het sociale netwerk inmiddels verwijderd, daardoor zijn niet alle berichten terug te vinden. Dat maakt het dus ook onmogelijk om een totaal beeld te krijgen van de situatie. Daarnaast is de kans heel groot dat dit niet alle profielen zijn.

Makkelijk en anoniem

De tweets die NRC heeft gevonden, zijn een klein onderdeel in een veel grotere strijd tussen de trollen en Twitter. Het sociale netwerk is groot geworden dankzij een laagdrempelig mechanisme: het is heel makkelijk om nieuwe accounts aan te maken - dit kan zelfs softwarematig worden geautomatiseerd - en je kunt anoniem blijven (al neemt Twitter steeds meer maatregelen om trollen te weren).

Het heeft Twitter de afgelopen jaren tot een doelwit gemaakt. De trollen zouden per dag duizenden socialemediaprofielen aanmaken, zegt journaliste Ljoedmila Savtsjoek tegen NRC. Ze ging in 2014 twee maanden undercover bij de inmiddels beruchte Sint-Petersburgse 'trollenfabriek'. Het is daarmee voor netwerken zoals Twitter dweilen met de kraan open. Volgens Savtsjoek is het lang niet de enige vestiging in Rusland. Waar de andere 'fabrieken' zitten, is onduidelijk.

Uit gesprekken van The New York Times en The Washington Post met ex-werknemers eerder dit jaar bleek dat een deel van de trollen werkt voor de Amerikaanse markt (met als belangrijke doelwit Facebookgebruikers) en een deel voor de Russische markt. Verder hadden de trollen Duitsland, Groot-Brittanniƫ en Frankrijk in het vizier. En dus ook Nederland, zo blijkt nu.