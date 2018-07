Haagse messteker vervolgd voor terroristisch misdrijf

De 32-jarige Syriër die op 5 mei in Den Haag met een mes drie mensen neerstak, wordt vervolgd voor bedreiging en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Malek F. stak in de omgeving van de Hogeschool in Den Haag meerdere keren in op drie mensen. De slachtoffers raakten ernstig gewond. De dader, een vluchteling uit Syrië, werd kort na het incident door de politie neergeschoten en overmeesterd.

Burgemeester Krikke van Den Haag maakte al snel bekend dat de dader als verward bekend stond. Ze kreeg daarvoor veel kritiek omdat er filmpjes op internet opdoken waarop te horen is dat de dader 'Allahoe akbar' roept. Ook was daarop te zien dat de man een baard had laten groeien.

AIVD

Het Openbaar Ministerie maakte later bekend dat er in maart een anonieme tip was gekomen dat Malek F. een terroristische daad wilde plegen. Deze informatie was onderzocht door de inlichtingendienst AIVD, maar door een menselijke fout niet vastgelegd.

F. was eerder twee keer opgenomen bij ggz-instelling Parnassia in Den Haag vanwege psychische problemen. Volgens vrienden en familie was hij depressief geworden nadat zijn vader was verdronken bij een poging om naar Europa te komen. Hij was drugs en drank gaan gebruiken en kreeg last van waanideeën.

F. moet volgende week maandag voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. Dat is in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het gaat dan om een zogenaamde pro-formazitting, de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.