Hervorming in sneltempo: Eritrese ambassade in Ethiopië heropend

In Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, is de ambassade van Eritrea na bijna twintig jaar heropend. Bij de ceremonie waren de Eritrese president Afewerki en premier Abiy van Ethiopië aanwezig. Ze hesen samen de Eritrese vlag en het volkslied van het buurland werd gespeeld.

Gisteravond zwaaiden de twee leiders al samen naar de mensenmassa die was toegestroomd voor een concert om de nieuwe ontwikkelingen te vieren.

Vorige week beëindigden de twee Afrikaanse landen de vijandelijkheden die sinds eind jaren negentig duurden. Toen kwamen bij een grensoorlog zo'n 80.000 mensen om het leven. De vijandelijkheden bleven daarna aanhouden, ondanks een in 2000 gesloten vredesverdrag. Ethiopië wilde het verdrag niet uitvoeren, het wilde nog verder onderhandelen.

De leiders van beide landen committeerden zich vorige week maandag aan dat akkoord. Abiy deed in april de eerste handreiking aan aartsvijand Eritrea door te zeggen dat hij de bepalingen van het akkoord accepteerde.

Hervormingen

De nieuwe hervormingsgezinde Ethiopische premier Abiy Ahmed, die in april aantrad krijgt veel steun van de bevolking. Ieder weekend gaan Ethiopiërs de straat op om hun blijdschap te uiten.

De afgelopen maanden zijn in rap tempo hervormingen doorgevoerd in Ethiopië, dat jarenlang autocratisch werd geregeerd. In februari diende premier Hailemariam Desalegn zijn ontslag in. Het land verkeerde toen in een diepe economische en politieke crisis. Desalegn volgde in 2012 Meles Zenawi op, die overleed na een ziekbed. Zenawi kwam in 1991 aan de macht nadat de communistische leider Mengistu was afgezet.

De hoop is dat de nieuwe ontwikkelingen ook de despotische Eritrese president Afewerki tot meer openheid in zijn land dwingen. De bevolking dringt aan op hervormingen.