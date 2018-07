Jongeren, bloggers en taxichauffeurs blij met nieuwe premier Ethiopië

Gevoel van eenheid

Op de jongerenmanifestatie in Adama willen de aanwezigen meer dan vrijheid. Ze willen banen. Veel van hen zijn werkloos. En ze willen vrede en verzoening, iets waar premier Abiy het in iedere toespraak over heeft. De jeugd hier voelde zich gemarginaliseerd. Ze maken deel uit van de Oromo, een meerderheid, terwijl het de Tigreërs waren, een minderheid, die de macht in handen hadden. Abiy, een Oromo, is hun man.

Abiy moet nu hard gaan werken om het gevoel van één Ethiopië te creëren en een eind te maken aan de verdeeldheid. Nog steeds zijn er lokale conflicten. In het zuiden zijn volgens de Verenigde Naties sinds juni 800.000 mensen hun huizen ontvlucht.

Ondanks de euforie over het nieuwe bewind kampt het land dus nog wel problemen. Blogger Befekadu is daarom nog wat voorzichtig over Abiy. "De nieuwe premier heeft nu zoveel macht in handen en heeft bijna een cultstatus. We hebben eerder gezien dat dit er ook toe kan leiden dat een leider corrupt kan worden. Als schrijver houd ik hem in ieder geval in de gaten."