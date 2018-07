Poetin neemt zijn eigen Beest mee naar Helsinki

Veel details over de auto zijn er nog niet. In reclameberichten belooft NAMI dat elk model in de lijn presidentieel zal aanvoelen. Het bedrijf spreekt over massagestoelen, een eigen multimediasysteem ("om datalekken via Apple CarPlay of Android Auto te voorkomen") en een hybride motor. Onder Poetins motorkap is een 4.4-liter V8-Porschemotor te vinden.

Of de presidentiële auto extra snufjes heeft meegekregen, is geheim. Met een gewicht van 6000 kilo doet hij niet onder voor Trumps gepantserde Beast. Over de Amerikaanse versie wordt gezegd dat er traangaspatronen en een eigen zuurstofvoorraad geïnstalleerd zijn en de auto op stukgeschoten banden kan blijven rijden. Ook zou er een voorraad presidentieel bloed aan boord zijn voor noodgevallen.

Dat soort details zijn niet bekendgemaakt over Poetins auto. Wel wijst NAMI er subtiel op dat de limousine van Barack Obama ooit vast bleef zitten op een verkeersdrempel. Omdat de Aurus hoger op zijn wielen staat, zal dat met Poetins auto niet gebeuren, benadrukken de Russen.