'VS wijst verzoek EU om vrijstelling Iran-sancties af'

De Verenigde Staten hebben een verzoek van Europese leiders om vrijstelling van de Amerikaanse sancties tegen Iran afgewezen. Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk hadden gevraagd om uitzonderingen voor Europese bedrijven die zaken doen in Iran, op het moment dat er nieuwe sancties worden ingesteld.

Vorige maand stuurden de drie landen namens andere EU-lidstaten daarover een brief aan de Amerikaanse regering. Volgens NBC News is het verzoek afgewezen omdat de VS verregaande economische druk wil blijven uitoefenen op de Iraanse overheid.

In een antwoord aan Europa schrijven minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en minister van Financiën Steven Mnuchin dat ze niet akkoord gaan met bescherming van Europese bedrijven. Er worden alleen uitzonderingen gemaakt als de nationale veiligheid of mensenrechten in het geding zijn.

Atoomakkoord

In mei trok president Trump zich terug uit het atoomakkoord met Iran. Pompeo maakte daarna bekend dat de VS "de zwaarste sancties uit de geschiedenis" gaat instellen tegen Iran. Vorige week zei hij dat op 4 november sancties ingaan die moeten voorkomen dat het land ruwe olie aan andere landen verkoopt.

Pompeo waarschuwde eerder ook dat de VS van plan is Europese bedrijven te straffen die zaken blijven doen met Iran. "Ik weet dat onze bondgenoten in Europa vast proberen te houden aan de oude nucleaire deal met Teheran. Dat is hun besluit, ze weten wat ons standpunt is."