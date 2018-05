Pompeo komt met Amerikaanse eisen aan Iran, dreigt met zware sancties

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Iran in een toespraak de wacht aangezegd, nadat de VS zich eerder deze maand uit de atoomdeal met Iran had teruggetrokken. Het was voor het eerst dat Pompeo zich als minister van Buitenlandse Zaken over Iran uitsprak.

Pompeo zei dat de VS "de zwaarste sancties uit de geschiedenis" gaat instellen tegen Iran als het land zijn nucleaire en bewapeningsbeleid niet wijzigt. Daarbij somde hij een lijst van twaalf eisen op waaraan Iran zou moeten voldoen wil het die sancties ontlopen - grotendeels eisen die Iran niet in overweging zal nemen.

De eisen vervangen wat de VS betreft de atoomdeal waaronder Trumps voorganger president Obama in 2015 zijn handtekening zette.

Europese bedrijven straffen

Een van de eisen is dat Iran stopt met het verrijken van uranium, wat onder strenge voorwaarden in de atoomdeal is toegestaan. Verder moet Iran alle nucleaire installaties openstellen voor inspectie. Ook moet Iran ophouden met het steunen van sjiitische Houthi-rebellen in Jemen, al zijn militaire activiteiten in Syrië beëindigen en stoppen met het bedreigen van Israël. Ten slotte moet Iran alle Amerikaanse burgers in Iran vrijlaten die vermist zijn of "onder valse aanklachten vastzitten".

Pompeo zei dat hij begrijpt dat de beslissing van de VS om uit de atoomdeal te stappen kan leiden tot "financiële en economische moeilijkheden voor een aantal van onze vrienden". Maar hij waarschuwde dat de VS echt van plan is Europese bedrijven te straffen die zaken blijven doen met Iran.

"Ik weet dat onze bondgenoten in Europa vast proberen te houden aan de oude nucleaire deal met Teheran. Dat is hun besluit, ze weten wat ons standpunt is."