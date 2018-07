Nieuwe Mexicaanse president halveert z'n eigen salaris

De begin deze maand verkozen Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador belooft dat zijn salaris minder dan de helft zal zijn dan van zijn voorganger Enrique Peña Nieto. De links-nationalistische López Obrador zegt dat hij 108.000 pesos per maand gaat verdienen, omgerekend zo'n 5000 euro, als hij in december aan de macht komt. Volgens het campagneteam van de nieuwe president verdient Peña Nieto omgerekend meer dan 12.000 euro.

López Obrador zei verder dat zijn salaris ook de norm zal zijn voor alle mensen in Mexicaanse overheidsdienst. Niemand mag meer verdienen. Eigenlijk wilde de nieuwe president zijn salaris nog verder verlagen, maar dat zou volgens hem betekenen dat ook sommige van zijn nieuwe ministers, die uit het bedrijfsleven komen, er te veel op achteruit zouden gaan.

In de verkiezingscampagne beloofde López Obrador al overheidsbezuinigingen. Hoogwaardigheidsbekleders van de Mexicaanse overheid kunnen minder gebruik van maken van chauffeurs, bodyguards en dure medische verzekeringen. Verder wordt de officiële presidentiële residentie een cultureel centrum en krijgen oud-presidenten wat hem betreft niet langer een pensioenuitkering.

Tegelijkertijd wil de nieuwe president de corruptie in Mexico aanpakken. Zijn aanhangers juichen de veranderingen toe. Een van hen is blij dat López Obrador zijn salaris halveert: "Veel Mexicanen verdienen niet meer dan 250 euro per maand, zelfs artsen en accountants."