Rechtbank bestormd op nieuwe dag van demonstraties in Zuid-Irak

Voor de zesde dag op rij zijn in het zuiden van Irak duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor betere openbare diensten en meer werkgelegenheid. In de stad Samawa werden twee demonstranten gedood door de veiligheidstroepen toen honderden mensen een rechtbankgebouw bestormden, meldt persbureau Reuters op basis van de lokale politie.

In de stad Basra, de grootste stad in het zuiden van Irak, werd geprotesteerd bij het gebouw van de lokale overheid. Demonstranten staken onder meer autobanden in brand. De politie schoot in de lucht en gebruikte traangas om de demonstranten uiteen te drijven. Buiten de stad blokkeerden demonstranten de toegangswegen naar grote olievelden, de belangrijkste bron van inkomsten voor Irak.

Internet uit de lucht

Vanwege de toegenomen spanningen hebben de autoriteiten in het zuiden van het land inmiddels het internet uit de lucht gehaald. De grootste wegen naar de grens met Koeweit en Iran zijn afgesloten voor personen en goederen. Gisteren werden de Iraakse veiligheidstroepen al in paraatheid gebracht.

Vanwege de jarenlange strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat is de economie in Irak in het slop geraakt. Het land heeft tientallen miljarden dollars nodig om de schade te herstellen. Door de crisis is de werkloosheid hoog en kampen het elektriciteitsnet en de waterleiding met achterstallig onderhoud.