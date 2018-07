Cuba erkent privébezit, hoe revolutionair is dat?

In de nieuwe grondwet van het communistische Cuba wordt privébezit weer erkend, melden staatsmedia. Dat lijkt revolutionair voor het Midden-Amerikaanse land: het hebben van privébezit werd zo veel mogelijk beperkt sinds Fidel Castro in 1959 aan de macht kwam.

Met het erkennen van privébezit, worden investeerders en ondernemers beter beschermd, ook de buitenlandse. Maar volgens correspondent Marc Bessems gaat dit niet direct voor grote veranderingen zorgen: "In Cuba heb je de praktijk en de theorie. In de praktijk mogen de mensen al een paar jaar privébezittingen hebben, nu mag het ook officieel. Maar het verandert dus weinig"

Lang en traag

Desondanks is het een belangrijke wijziging, meent Bessems: "Het is een symbolisch stapje op die lange, trage weg naar verandering. Voor het eerst in 50 jaar is er geen Castro meer aan de macht. Voor het eerst in 50 jaar wordt het woord privébezit gebezigd, iets dat onder Fidel Castro vloeken in de kerk was."

Dat het voorstel nu komt, heeft volgens Bessems mede te maken met het verdwijnen van de oude generatie revolutionairen: "Die zijn oud of dood. Daardoor is er nu een geleidelijke machtswisseling naar een nieuwe generatie, die niet om de economische malaise in het land heen kan."