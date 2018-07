Cuba neemt privébezit op in nieuwe grondwet

Cuba gaat privébezit weer officieel erkennen in de nieuwe grondwet. Dat melden Cubaanse staatsmedia, die berichten over vergaande hervormingen die mogelijk in de nieuwe constitutie komen. Nadat Fidel Castro in 1959 aan de macht was gekomen in het communistische land werd privébezit zo veel mogelijk beperkt. In de nieuwe grondwet zou ook erkenning komen van de vrije markt.

Sinds 2010 heeft Cuba geprobeerd de economie te versterken met hervormingen. Sindsdien was er al meer ruimte voor Cubanen om als zelfstandige aan de slag te gaan. Met de voorgestelde hervormingen wordt die ruimte in de wet opgenomen. Volgens de staatsmedia blijven de Cubaanse planeconomie en staatsondernemingen wel leidend.

Ook blijft de Communistische Partij volgens de staatsmedia met de aangepaste grondwet de enige partij in het land. Wel zou het de bedoeling zijn dat de president nog maar twee termijnen van vijf jaar aan de macht mag zijn en komt er naast de president een premier.

Discriminatie

Verder wordt waarschijnlijk een verbod op discriminatie op basis van geslacht, etniciteit en beperkingen in de nieuwe wet opgenomen. LHBT-activisten hopen dat daarmee ook het homohuwelijk wordt gelegaliseerd.

Vorige maand maakte president Díaz-Canel bekend dat oud-president Raúl Castro verantwoordelijk wordt voor de invoering van mogelijke hervormingen. Als de nieuwe grondwet volgende week door het parlement wordt goedgekeurd, kan die na een referendum later dit jaar de Cubaanse grondwet van 1976 vervangen.