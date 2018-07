Politie grijpt opnieuw in bij illegaal dancefeest in bos

De politie heeft vannacht opnieuw een einde gemaakt aan een illegaal dancefeest in een bos in Noord-Brabant. Gisteren greep de politie in bij een feest in een bos bij Ulicoten, vannacht werd een evenement op een terrein in Dorst, zo'n 20 kilometer verderop, beëindigd. De twee feesten zijn door dezelfde mensen georganiseerd.

Agenten kregen vannacht rond 04.15 uur de melding van enorme geluidsoverlast uit het bos, waarop de politie op onderzoek uitging. Uit het bosgebied in Dorst zag de politie mensen komen, en verderop werd een auto gevonden met daarachter een aanhanger met grote geluidsboxen, jerrycans en aggregaten. Een van de agenten had die auto een dag eerder ook al gezien bij het feest in Ulicoten.

De politie heeft de hele aanhanger met apparatuur in beslag genomen, omdat de organisatie gisteren al was gewaarschuwd. Het is niet duidelijk of er in het bos schade is aangericht: Staatsbosbeheer neemt vandaag poolshoogte.