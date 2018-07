Politie beëindigt illegaal dancefeest in het bos bij Ulicoten

De politie heeft vannacht ingegrepen toen zo'n honderd mensen zich in de bossen bij Ulicoten in Noord-Brabant verzamelden voor een illegaal dancefeest. "Voordat je het weet heb je honderden mensen bij elkaar. En met deze droogte heb je dan zo een grote bosbrand. Daar moet je niet aan denken", zei een politiewoordvoerder.

Hekken opengeknipt

De politie kwam in actie toen aan het begin van de nacht steeds meer mensen hun auto bij het bos parkeerden. De hekken rond het terrein van Natuurmonumenten bleken te zijn opengeknipt. In het bos werd op dat moment volgens Omroep Brabant door zo'n zo'n honderd feestgangers gedronken en gerookt.

De sigaretten moesten worden uitgemaakt en de mensen moesten het terrein netjes achterlaten voor ze naar huis mochten. De muziekapparatuur is niet in beslag genomen. Niemand is aangehouden.

Bijna zes jaar geleden verijdelde de politie praktisch op dezelfde plek een dancefeest door de toegang te versperren met zeecontainers.