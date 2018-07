Doden en honderden mensen naar ziekenhuis door hittegolf Japan

Door een hittegolf in Japan zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. 1500 anderen moesten vanwege de warmte naar het ziekenhuis, melden Japanse media.

In Japan is het al een paar dagen veel warmer dan gebruikelijk. In de regio Hiroshima werden temperaturen tussen de 33,5 en 37,4 graden gemeten. In de buurt van Kyoto, Gifu en Mie werd het zelfs 38 graden. Het Japanse weerkundige instituut zegt dat de warmte de komende dagen nog wel aanhoudt en zich mogelijk ook over een groter deel van het land verspreidt.

Door de hitte is het voor Japan een stuk lastiger om de schade op te ruimen die overstromingen en aardverschuivingen hebben aangericht. Hulpverleners hebben last van de warmte. In Okayama, waar vrijwilligers bezig waren met opruimwerkzaamheden, moesten 48 mensen worden behandeld vanwege gezondheidsproblemen als gevolg van de hitte.

Inwoners van het gebied, die een groot deel van de dag doorbrengen in de buitenlucht, lopen een groter risico lopen op een zonnesteek.

De autoriteiten waarschuwen mensen om rust te nemen, water te drinken en genoeg zout in te nemen.

Overstromingen

Japan werd vorige week getroffen door overstromingen en aardverschuivingen. In drie of vier dagen viel zo'n 400 millimeter water per dag. Ter vergelijking: vorig jaar kwam in Nederland gemiddeld 862 millimeter water naar beneden.

Inmiddels zijn meer dan 200 mensen om het leven gekomen. Ruim 20 mensen worden nog vermist na de aardverschuivingen. Ook zitten bijna 170.000 mensen zonder water, meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid.