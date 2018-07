Premier Haïti weg na rellen over brandstofprijzen

De Haïtiaanse premier Jack Guy Lafontant is opgestapt. Parlementsleden wilden hem aan de tand voelen over de rellen van vorige week, waarbij zeven doden vielen en tientallen winkels en bedrijven werden geplunderd. Lafontant vertelde de parlementsleden dat hij zijn ontslagbrief al naar de president had gestuurd.

De rellen braken uit na de aankondiging van de regering dat de brandstofprijzen met 38 tot 51 procent zouden worden verhoogd. Dat was in lijn met de wensen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In ruil voor financiële steun van het IMF moet de Haïtiaanse regering zijn inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht brengen.

Ook nadat Lafontant de plannen had geschrapt, bleef het onrustig en de roep om zijn aftreden nam toe. Zijn kabinet wilde ook bezuinigen op sociale voorzieningen en de uitgaven voor de infrastructuur. Ook zou de belastinginning worden verbeterd.