Haïti draait verhoging brandstofprijzen terug na hevige rellen

De regering van Haïti heeft het besluit om de subsidies op brandstof af te bouwen teruggedraaid na hevige rellen. Onder meer in de hoofdstad Port-au-Prince was het opnieuw onrustig na de eerder deze week aangekondigde prijsverhoging van 38 tot 50 procent voor benzine, diesel en kerosine.

Volgens premier Jack Guy Lafontant is de maatregel nodig om het begrotingstekort van de overheid aan te pakken. Haïti is een van de armste landen ter wereld waar corruptie en geweld wijdverbreid zijn en is veelal afhankelijk van geld uit het buitenland. Het afbouwen van de brandstofsubsidies was een van de afspraken die Haïti in februari maakte met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in ruil voor financiële hulp.

In reactie op de rellen maakte premier Lafontant vanavond bekend voorlopig af te zien van de afbouw van de brandstofsubsidies. Hij veroordeelde het geweld en het vandalisme.