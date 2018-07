VN-landen eens over wereldwijde aanpak migratie

Bijna alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben afgesproken dat er vergaande manieren moeten komen om de wereldwijde migratie te reguleren. Hoe dat moet gebeuren is nog niet duidelijk. Het niet-bindende akkoord wordt in december bekrachtigd in Marokko. De VS trok zich vorig jaar terug uit de besprekingen omdat het zo'n verdrag niet verenigbaar vindt met zijn soevereiniteit, en doet daarom als enige land niet mee.

Doel van het akkoord is om "wantrouwen" weg te nemen en problemen op te lossen. Migratie moet in de toekomst veilig en ordelijk verlopen, met oog voor de nationale soevereiniteit van landen en internationale samenwerking.

Met deze diplomatieke formules willen de 192 landen aangeven dat de moeilijkheden rondom migratie blijvend op de agenda zullen staan. "Migratie is een feit. Het bestaat al eeuwen, en het zal nog eeuwen bestaan", zei de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN.

Catalogus van maatregelen

Volgens de cijfers van de VN zijn er wereldwijd zo'n 250 miljoen migranten, dat komt neer op bijna 3,5 procent van de wereldbevolking. Het nu bereikte akkoord kwam tot stand onder druk van de migratiecrisis in Europa in de zomer van 2015, toen het grootste aantal vluchtelingen en migranten sinds de Tweede Wereldoorlog het continent bereikte.

De Zwitserse VN-ambassadeur Lauber noemde het akkoord "een catalogus van mogelijke maatregelen", en niet zozeer een lijst met regels die voor iedereen gelden. In het "Mondiaal verdrag voor veilige, ordelijke en gereguleerde migratie", zoals de overeenkomst officieel heet, wordt onder meer vastgesteld waarom mensen migreren, hoe migranten beschermd moeten worden, hoe ze kunnen integreren in de samenlevingen waarin ze terechtkomen en hoe ze kunnen terugkeren naar hun eigen land.

Ook moet mensensmokkel worden bestreden, in de woorden van de Mexicaanse VN-ambassadeur "een kankergezwel van het verschijnsel migratie".