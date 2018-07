Scarlett Johansson ziet af van rol als transgender na kritiek

De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson heeft zich teruggetrokken uit de film Rub & Tug, waarin ze een transgenderman zou spelen. In een verklaring op de website van het lhbt-magazine Out zegt de actrice dat ze van de rol afziet in reactie op de "ethische vragen die zijn gesteld nadat ik was gecast".

Johansson zou in Rub & Tug het personage van Dante 'Tex' Gill vertolken. Hij runde in de jaren 70 en 80 een massagesalon die diende als dekmantel voor prostitutie. Gill, geboren als Lois Jean Gill, identificeerde zich als man.

Critici vonden dat een transgenderacteur geschikter was voor de rol van Gill, ook omdat er tal van transacteurs zijn die de rol zouden kunnen spelen.

Begrip voor kritiek

Johansson wees de bezwaren aanvankelijk van de hand door te zeggen dat iedereen kritiek moest richten tot acteurs Jeffrey Tambor, Jared Leto en Felicity Huffman. Die hebben de afgelopen jaren allerlei prijzen gewonnen voor rollen als transgenders, hoewel ze dat zelf niet zijn.

In haar verklaring kwam Johansson terug van die reactie. "Hoe we cultureel kijken naar transgenderpersonen verandert. Sinds mijn eerste reactie heb ik veel geleerd van de transgendergemeenschap. Ik realiseer me dat mijn eerste reactie gevoelloos was."

"Hoewel ik graag de kans had gehad om Dantes verhaal tot leven te brengen, snap ik waarom veel mensen het gevoel hebben dat hij door een transgenderpersoon vertolkt moet worden." Verder zegt Johansson dat ze blij is dat de rol een discussie op gang heeft gebracht over diversiteit in de filmindustrie.

Eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat Johansson in opspraak raakt vanwege een rol. Bij de film Ghost in the shell, eveneens van regisseur Rupert Sanders,speelde de actrice een Aziatisch personage. Critici beschuldigden haar daarop van white washing, een term waarmee onvrede wordt geuit over witte acteurs die een rol krijgen die gespeeld zou moeten worden door iemand met een andere etniciteit.