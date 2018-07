'Moordmakelaar' in zaak Helmin Wiels moet jaar langer de cel in

Burney 'Nini' F. moet een jaar langer de gevangenis in voor de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. In hoger beroep is de moordmakelaar, zoals hij door het Openbaar Ministerie werd genoemd, op Curaçao veroordeeld tot 26 jaar cel. Eerder kreeg hij een gevangenisstraf van 25 jaar opgelegd.

F. zit in Nederland al een straf uit van vier jaar voor de handel in drugs. Anders had de rechtbank de maximale straf gegeven: 30 jaar.

Het hof acht bewezen dat hij in opdracht van ex-minister George Jamaloodin anderen inschakelde om de populaire politicus op 5 mei 2013 dood te schieten op het strand van Marie Pampoen op Curaçao. De rechter is bij de veroordeling vooral uitgegaan van getuigenverklaringen van de schutter, Elvis 'Monster' K., zijn vrouw en zijn vriendin. Ook het hoofd van Veiligheidsdienst Curaçao is als getuige van belang geweest.

Loterijkoning

De tegenstrijdige verklaringen van K. waren reden voor de verdediging van F. in beroep te gaan. Maar de rechters in hoger beroep hechtten vooral waarde aan de eerdere verklaringen, in combinatie met wat zijn vrouw en zijn vriendin tegen de politie hebben gezegd.

Het vonnis is zeer expliciet over de rol van de ex-minister van Financiën, George Jamaloodin. Die wordt er samen met zijn halfbroer en loterijkoning Robby dos Santos van verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor de moord. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij de aanslag heeft gefinancierd.

Afgeluisterde telefoongesprekken, sms-berichten en getuigenverklaringen van werknemers over geldenveloppen bij het security-bedrijf van Jamaloodin leidden de rechercheurs naar de oud-minister.

Naar Venezuela gevlucht

Jamaloodin vluchtte in 2016 naar Venezuela. Een jaar later, in maart 2017, werd hij op verzoek van Curaçao gearresteerd. Hij is nog steeds niet uitgeleverd. Dat komt mede door de moeizame verhouding met Nederland en Curaçao. Er bestaat ook geen uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela.