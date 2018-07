Britse politie vindt bron van dodelijke vergiftiging met novitsjok

De dodelijke vergiftiging met het zenuwgif novitsjok is veroorzaakt door een flesje dat is gevonden in de woning van een van de twee vergiftigde Britten. Dat meldt de politie, die de vergiftigingen in Amesbury heeft onderzocht.

Volgens de politie is er in het huis van de vergiftigde man, Charlie Rowley, een flesje aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat er novitsjok in zat. Of de fles eerder is gebruikt bij de vergiftiging van oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter, wordt nog onderzocht.

Afgelopen zondag overleed Dawn Sturgess, een van de twee mensen die in Amesbury werden gevonden met vergiftigingsverschijnselen. Rowley, haar partner, ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij is volgens de politie wel stabiel.

Vreemde spullen laten liggen

Waar het gif vandaan komt en hoe het in de woning van Rowley terechtkwam, wordt nog onderzocht. Volgens de politie is het gezondheidsrisico in Amesbury en Salisbury laag. Wel wordt geadviseerd om geen vreemde objecten van de grond op te rapen. "Als je het niet hebt laten vallen, raap het dan niet op."

Woensdag sprak Rowley kort met de politie, maar hij was nog niet in staat veel te vertellen. Volgens de rechercheurs zal hij nog een paar dagen nodig hebben voor hij zich kan concentreren op de vragen die hem worden gesteld.