Bedreigde zwarte neushoorns dood bij verhuizing naar Keniaans natuurpark

Bij een poging om veertien zeldzame zwarte neushoorns vanuit twee Keniaanse natuurparken naar een ander park te verhuizen, is zeker de helft van de dieren gestorven. Dat meldt de Kenya Wildlife Service, die toeziet op het behoud van bedreigde wilde dieren in Kenia. De Keniaanse minister van Toerisme spreekt zelfs van acht dode neushoorns.

De dieren werden vorige maand verplaatst van twee parken in het oosten van het land naar een nationaal park in het zuiden. Wat er precies is misgegaan, wordt nog onderzocht. Een van de mogelijke doodsoorzaken die worden genoemd, is zoutvergiftiging door het water in het nieuwe neushoornverblijf. Anonieme regeringsbronnen zeggen dat er sprake was van nalatigheid bij de verhuizing.

"Er zijn neushoorns dood. We moeten daar meteen open over zijn als het gebeurt. Niet een week later of een maand later", zegt Paula Kahumbu, een bekende Keniaanse natuurbeschermer. "We moeten onderzoeken wat er is misgegaan zodat we kunnen voorkomen dat het ooit weer gebeurt."

Onder narcose

Bedreigde diersoorten worden vaker verplaatst tussen Afrikaanse parken. De bedoeling is met behulp van fokprogramma's en andere maatregelen het aantal dieren te laten groeien. Neushoorns worden bij zo'n verhuizing onder narcose gebracht en verplaatst. Dat is volgens kenners niet zonder risico's, maar dat de helft van de dieren het niet overleeft is uitzonderlijk.

Natuurbeschermers schatten dat er wereldwijd minder dan 5500 zwarte neushoorns zijn, allemaal in Afrika. In Kenia leven er nog zo'n 750. De soort heeft zwaar te lijden onder stropers en krimpende natuurgebieden.