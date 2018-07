Koninklijke familie poseert en praat over moeilijke tijd na dood Inés

In het persmoment dat op de fotosessie volgde kreeg de familie onder andere vragen over de moeilijke tijd die het gezin heeft gehad na de dood van Máxima's zus Inés. Ze maakte begin juni een einde aan haar leven, na een lange periode van depressiviteit.

Koningin Máxima zei dat ze, nadat ze in Groningen enkele woorden had gezegd over het overlijden van haar jongste zus, heel veel reacties heeft gekregen. "Ik heb zoveel warme woorden gekregen. Ook van mensen die vertelden dat ze ook zoiets hebben meegemaakt, en het heeft hen heeft geholpen dat het bespreekbaar werd gemaakt. Dat maakt me ergens blij, dat het iemand heeft geholpen en dat we elkaar kunnen steunen op zo'n moeilijk moment."

Op de vraag hoe het met haar gaat, antwoordde Máxima dat het moeilijk is, maar dat het leven doorgaat. "We hebben prachtige dingen. De kinderen doen het fantastisch. Het werk wat we doen. Daar moeten we ons op concentreren en dat geeft ons energie." Ook de zeven puppy's waarvan Nala, de labrador van de familie, in juni is bevallen, zorgden voor afleiding voor het gezin, vertelde de koning.

Het gezin blikte ook vooruit op de aanstaande verhuizing naar Paleis Huis Ten Bosch. De familie gaat rond de kerst verhuizen, ook al is de verbouwing van het paleis dan nog niet helemaal klaar. De prinsessen mogen de kleuren van hun eigen kamers kiezen. "We hebben hier 15 prachtige jaren gehad. We zullen heimwee hebben naar de Eikenhorst", verwacht Willem-Alexander.