Máxima over overlijden zus: 'Ze kon niet genezen'

"Mijn kleine lieve begaafde zusje Inés was ziek. Ze kon geen vreugde vinden en ze kon ook niet genezen. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden", heeft een geëmotioneerde koningin Máxima gezegd in Groningen.

Ze legde daar na een bezoek aan het protonencentrum een verklaring af over het overlijden van haar zus, twee weken geleden.