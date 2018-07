12.500 euro voor gouden tip bedreiging burgemeester Voerendaal

Het Openbaar Ministerie in Limburg looft een beloning van 12.500 euro uit voor informatie die leidt tot de aanhouding en vervolging van de man die de burgemeester van Voerendaal heeft bedreigd.

Burgemeester Houben (VVD) reed op 26 februari omstreeks 9.30 uur met zijn auto bij zijn huis weg, toen een gemaskerde man uit de struiken stapte en een vuurwapen op hem richtte. "Ik wist meteen dat het een heel ernstige zaak was", zei hij in maart tegen de NOS. "Het schijnt zo te zijn dat je dan kunt bevriezen, vechten of vluchten. Ik heb een goed heenkomen gezocht."

De politie begon een groot onderzoek. Zo kregen 4500 mensen een sms'je met de vraag of ze informatie die van belang kon zijn wilden delen met de politie.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt aanstaande dinsdag aandacht aan de zaak. Het programma wordt vanaf 20.30 uur uitgezonden op NPO 1.